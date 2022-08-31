Российский автомобильный рынок начал восстанавливаться и в скором времени продажи могут достичь 42 тысяч легковушек в месяц. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал про будущее отрасли и дал советы по поводу того, какие машины сейчас выгоднее покупать.
По словам эксперта, продажи автомобилей начали расти на фоне возобновления госпрограмм льготного кредитования. Кроме того, сработал психологический фактор: после экономических проблем граждане РФ начали задумываться над повышением уровня жизни и обновлением своих транспортных средств.
Однако спрос всё равно остаётся низким: августовские показатели продаж на 47% ниже мартовских, отметил Попов.
Автоэксперт посоветовал россиянам покупать машины бюджетного сегмента, которые выпускаются на российских предприятиях, чтобы иметь возможность получать их обслуживание в будущем. Сейчас это такие марки, как Lada, Hyundai и Haval (Китай). Кроме того, для экономии можно отказаться от полной комплектации.
"В силу экономической ситуации автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения", — подчеркнул Попов в беседе с Телеканалом "360".
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