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Автоэксперт рассказал, какие машины сейчас выгоднее покупать

Авто

Российский автомобильный рынок начал восстанавливаться и в скором времени продажи могут достичь 42 тысяч легковушек в месяц. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал про будущее отрасли и дал советы по поводу того, какие машины сейчас выгоднее покупать.

Автоэксперт рассказал, какие машины сейчас выгоднее покупать

По словам эксперта, продажи автомобилей начали расти на фоне возобновления госпрограмм льготного кредитования. Кроме того, сработал психологический фактор: после экономических проблем граждане РФ начали задумываться над повышением уровня жизни и обновлением своих транспортных средств.

Однако спрос всё равно остаётся низким: августовские показатели продаж на 47% ниже мартовских, отметил Попов.

Автоэксперт посоветовал россиянам покупать машины бюджетного сегмента, которые выпускаются на российских предприятиях, чтобы иметь возможность получать их обслуживание в будущем. Сейчас это такие марки, как Lada, Hyundai и Haval (Китай). Кроме того, для экономии можно отказаться от полной комплектации.

"В силу экономической ситуации автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения", — подчеркнул Попов в беседе с Телеканалом "360".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Игорь Моржаретто
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