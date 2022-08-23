Жители Москвы брали самые дорогие автокредиты в июле

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро опубликовали отчёт, согласно которому в июле россияне столе брать больше кредитов на покупку автомобиля.

Российские банки за июль выдали более 40 тысяч автокредитов на общую сумму около 50 млрд рублей. Месяцем ранее эти показатели составляли 36 тысяч кредитов и 44 млрд рублей. Что характерно, средняя сумма займа не изменилась и вновь оказалось равной 1,2 млн рублей.

Больше всего кредитов было выдано в Москве (3,2 тысячи на 5,7 млрд рублей) и Московской области (3,4 тысячи кредитов на 5,1 млрд рублей). Эти же регионы лидирует по сумме: средний чек в столице составил 1,8 млн рублей, в Подмосковье — 1,5 млн рублей, сообщают "Вести Подмосковья".

С начала 2022 года российские кредитные организации выдали 250 тысяч автомобильных займов на общую сумму 316,4 млрд рублей. Общее число автокредитов уменьшилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.