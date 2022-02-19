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Автор Дмитрий Плотников

Lada Granta окончательно покинет конвейер АвтоВАЗа

Авто

Новая инсайдерская информация с АвтоВАЗа гласит, что Lada Granta окончательно решили снять с производства. Машина была самым доступным автомобилем в модельной линейке производителя, но это бюджетное предложение уходит в прошлое.

Lada Granta окончательно покинет конвейер АвтоВАЗа

Вместо Granta на конвейере тольяттинского автогиганта появится более дорогая модель, основой для которой станет платформа CMF-B от Renault-Nissan. Выбор «тележки» позволяет предположить, что новинка станет близким родственником нового Logan.

Народные и доступные авто останутся только в воспоминаниях российских автовладельцев - стоимость новой машины превысит 1 млн рублей, и важно отметить, что автомобиль будет самым дешёвым из всего модельного ряда АвтоВАЗа. Уже сейчас некоторые дилерские центры предлагают Lada Granta дороже миллиона рублей, и если в настоящее время такие ценники кажутся заоблачными, уже через пару лет о них придётся вспоминать с ностальгией.

Как утверждают информированные источники, новинка может получить название Aura, именно такой торговый знак уже запатентован производителем. Точную дату окончательного прощания с Lada Granta ещё не определили, но предполагают, что это будет период с 2023 по 2025 год.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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