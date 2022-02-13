АвтоВАЗ готовит новые флагманские седан и большой кроссовер

Согласно официальной концепции развития тольяттинского автоконцерна, АвтоВАЗ в ближайшие 3-4 года планирует выпустить сразу две флагманские модели, которые станут венчать модельную линейку производителя.

Уже некоторое время интернет полнится слухами, что грядут кардинальные изменения модельного ряда АвтоВАЗа. Ожидается, что на конвейере появится абсолютно новая Lada Granta, построенная на единой платформе с Renault Logan. Это означает серьёзное увеличение размеров автомобиля и обновлённую ходовую часть, а значит повышение уровня пассивной безопасности. Также можно с уверенностью предполагать, что покупателям будет доступен и большой список современных опций.

Что касается будущих флагманов, информация тщательно засекречена. Инсайдеры утверждают, что новинка класса D получит кузов лифтбек, а её прямыми конкурентами станут Hyundai Sonata и KIA K5. Для создания внешнего вида тольяттинские дизайнеры собираются использовать наработки Стива Маттина. Согласно последним трендам, салон будет оснащен огромным вертикальным планшетом и цифровой приборной панелью.

Также в модельном ряду АвтоВАЗа появится крупный кроссовер Lada Grand Niva. Можно предположить, что раз будущую Niva планирует создавать на платформе Renault Duster, в качестве большого вседорожника предстанет адаптированный для России Dacia Bigster. Стоит напомнить, что автомобиль имеет три посадочных ряда и семь пассажирских мест. Осведомленные источники уверены, что в базовой комплектации под капотом окажется 1,6-литровый безнадувной мотор, либо турбодвигатель с рабочим объемом 1,2 литра. Богатые версии получат 2,0-литровый «атмосферник» или турбированный силовой агрегат объёмом 1,3 литра, которым сейчас может похвастаться Renault Arcana.

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