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Автор Дмитрий Плотников

АвтоВАЗ готовит новые флагманские седан и большой кроссовер

Авто

Согласно официальной концепции развития тольяттинского автоконцерна, АвтоВАЗ в ближайшие 3-4 года планирует выпустить сразу две флагманские модели, которые станут венчать модельную линейку производителя.

АвтоВАЗ готовит новые флагманские седан и большой кроссовер

Уже некоторое время интернет полнится слухами, что грядут кардинальные изменения модельного ряда АвтоВАЗа. Ожидается, что на конвейере появится абсолютно новая Lada Granta, построенная на единой платформе с Renault Logan. Это означает серьёзное увеличение размеров автомобиля и обновлённую ходовую часть, а значит повышение уровня пассивной безопасности. Также можно с уверенностью предполагать, что покупателям будет доступен и большой список современных опций.

Что касается будущих флагманов, информация тщательно засекречена. Инсайдеры утверждают, что новинка класса D получит кузов лифтбек, а её прямыми конкурентами станут Hyundai Sonata и KIA K5. Для создания внешнего вида тольяттинские дизайнеры собираются использовать наработки Стива Маттина. Согласно последним трендам, салон будет оснащен огромным вертикальным планшетом и цифровой приборной панелью.

Также в модельном ряду АвтоВАЗа появится крупный кроссовер Lada Grand Niva. Можно предположить, что раз будущую Niva планирует создавать на платформе Renault Duster, в качестве большого вседорожника предстанет адаптированный для России Dacia Bigster. Стоит напомнить, что автомобиль имеет три посадочных ряда и семь пассажирских мест. Осведомленные источники уверены, что в базовой комплектации под капотом окажется 1,6-литровый безнадувной мотор, либо турбодвигатель с рабочим объемом 1,2 литра. Богатые версии получат 2,0-литровый «атмосферник» или турбированный силовой агрегат объёмом 1,3 литра, которым сейчас может похвастаться Renault Arcana.

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Куда "едет" российский автопром?
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Игорь Моржаретто
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