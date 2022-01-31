Отечественную автомобильную промышленность, особенно её советский период, принято клеймить за вторичность. Но конструкторы и дизайнеры в СССР создавали множество уникальных моделей, взять хотя бы футуристичный минивен ВАЗ Х.
В конце 1980-х годов главным трендом среди мировых автопроизводителей стал биодизайн. Советские сборочные площадки решили не отставать от моды, и Тольяттинский автозавод в 1990 году представил прототип семиместного однообъёмника под названием "ВАЗ Х". Новинка получила обтекаемый аэродинамичный кузов с невероятной для тех времён площадью остекления.
В качестве основы для создания концепт-кара взяли ВАЗ-2108, что определило размеры и величину колёсной базы прототипа. Силовым агрегатом минивэна стал двигатель от "восьмёрки".
Помимо необычной внешности концепт получил множество новаторских конструкторских решений:
Развал Советского Союза и начавшийся впоследствии экономический кризис не позволили футуристичному минивэну ВАЗ Х занять своё место на конвейере, но прототип стал яркой вехой в истории АвтоВАЗа.
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