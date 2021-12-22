Обязательный техосмотр для личного транспорта в России отменили

В России приняли в третьем, окончательном, чтении закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Он начнёт действовать с 1 января 2022 года.

Как сообщают "Вести Подмосковья", грузовой, общественный транспорт и такси должны будут проходить техосмотр, как и раньше.

Как подчёркивает депутат Госдумы Александр Толмачёв, законопроект доработан в интересах автовладельцев. По его словам, когда стали готовить новый документ, возник вопрос: кодексом об административных правонарушениях полагается штраф за езду без диагностической карты.

"Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры проработал эту проблему, чтобы не было разночтений. Законопроект скорректирован таким образом, что штрафовать водителей, которые используют транспорт в личных целях, за отсутствие диагностической карты не будут", — сказал Александр Толмачёв.

Добровольно пройти проверку смогут водители легковых автомобилей (кроме такси), мототранспортных средств и грузовых автомобилей до 3,5 тонн, с года выпуска которых прошло не более 4 лет.

По новому закону сотрудники ГИБДД не могут проводить техосмотр "на обочине". Это возможно, только если у автомобиля есть видимая техническая неисправность, угрожающая безопасности движения.

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