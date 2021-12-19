Володин: законопроект об отмене техосмотра примут до конца года

Парламентарии планируют рассмотреть законопроект об отмене техосмотра для личного уже в следующую среду, 22 декабря. Нормы документа начнут работать уже с января 2022 года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает отмену штрафов водителей личных автомобилей за отсутствие карточки обязательного технического осмотра.

"Все положительные заключения по законопроекту получены. Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев", — написал спикер Госдумы в своём Telegram-канале.

Спикер отметил, что нововведение распространяется только на владельцев личного транспорта, а вот перевозчикам придётся предоставлять документ. Так, ТО останется обязательным для:

такси,

автобусов,

коммерческого грузового транспорта.

Ранее Pravda. Ru цитировала автоэкспертов, которые уверены, что отмена процедуры обязательного техосмотра не столь "безоблачна". Тогда специалист отметил, что надеяться на сознательность водителей не стоит, и на дорогах станет больше неисправных авто, а значит, повысится риск попасть в ДТП.

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