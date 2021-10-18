Среднестатистическому жителю России потребуется порядка восьми лет, чтобы накопить на приобретение нового автомобиля. Об этом сказано в свежем исследовании РИА Новости.
По информации издания, сейчас стоимость новой машины в РФ в среднем составляет около двух миллионов рублей, поддержанного авто — примерно 800 тысяч рублей. Согласно результатам исследования, быстрее всего необходимую сумму можно собрать в следующих субъектах страны:
Москва находится на пятой строчке (4,6 года). Дольше всего копить приходится гражданам, проживающим в республиках Северного Кавказа (свыше 10 лет).
Добавим, что одним из основных показателей рейтинга является среднестатистическая зарплата россиян. Именно благодаря этим данным высчитывалось количество лет, необходимых для покупки авто. Эксперты пришли к главному выводу: обычному жителю РФ потребуется 7,7 лет, чтобы приобрести новую машину.
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