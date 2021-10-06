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"Настоящий зверь": в Британии восхитились российским автомобилем Lada Niva

Авто

Британцы высоко оценили российский автомобиль Lada Niva. Водители, которые ценят простоту и мощь, стали всё чаще выбирать эту машину для ежедневного пользования, сообщает The Sun.

"Настоящий зверь": в Британии восхитились российским автомобилем Lada Niva

При этом в Великобритании Lada Niva считается "настоящим зверем". Недавний опрос показал, что больше 68% водителей уверены в надёжности этого автомобиля. Они также сообщили, что им нравится чёткий и простой дизайн транспортного средства. Лишь 12% респондентов признали машину старомодной. Ещё 12% опрошенных поделились, что никогда не тестировали Lada Niva.

Единственный минус автомобиля, по мнению британцев, состоит в неудобном расположении руля, ведь на территории страны организовано левостороннее движение. Однако профессиональные водители отмечают, что к этому легко можно привыкнуть.

  • Стоимость Lada Niva в Великобритании сейчас начинается с 12 595 фунтов стерлингов за базовый вариант.

Добавим, что эта модель разработана специалистами российской компании "АвтоВАЗ". Сегодня бренд представлен в 20 государствах мира.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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