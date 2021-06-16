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Автоэксперт рассказал об опасности отмены обязательного техосмотра

Авто

Один из разработчиков закона об ОСАГО Александр Коваль заявил, что не поддерживает решения об отмене обязательного техосмотра для получения страховки. Госдума во вторник приняла законопроект, который прекращает действие требования о ТО с 22 августа 2021 года.

Автоэксперт рассказал об опасности отмены обязательного техосмотра

Ранее Pravda.Ru разговаривала по поводу отмены техосмотров для ОСАГО с автоэкспертом Игорем Моржаретто. По его мнению, около 80% автолюбителей не проходят техосмотр, а покупают талоны.

По словам Коваля, на дорогах станет больше неисправных автомобилей. Он отметил, что наивно надеяться на сознательность автолюбителей.

"Можно надеяться, что большинство водителей будут следить за своим автомобилем добросовестно, но это, как минимум, наивно. Автомобилей подержанных очень много, зарплаты не растут, обслуживать дорого и сложно. Денег не хватает", — приводит URA. RU слова Коваля.

Эксперт уточнил, что эти неисправные автомобили будут выезжать на дороги и нарушать безопасность движения.

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Отмена техосмотра: комментарий РСА
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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