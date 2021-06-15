Государственная дума 15 июня приняла закон об отмене требования проходить техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Водителю не нужно будет предоставлять диагностическую карту при обращении в страховую компанию.
Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с отменой обязательного техосмотра согласились все участники:
Также проблемой является недостаток станций техобслуживания. По словам Аксакова, сейчас процесс прохождения ТО находится в тени — многие водители попросту покупают диагностические карты.
Ранее Pravda.Ru разговаривала по поводу отмены техосмотров для ОСАГО с автоэкспертом Игорем Можаретто. По его мнению, около 80% автолюбителей не проходят техосмотр, а покупают талоны.
По мнению Можаретто, после отмены обязательного техосмотра безопасность дорожного движения не пострадает. Автоэксперт отметил, что-ТО необходимо оставить только для водителей-профессионалов.
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