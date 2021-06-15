Госдума освободила россиян от прохождения ТО для оформления ОСАГО

Государственная дума 15 июня приняла закон об отмене требования проходить техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Водителю не нужно будет предоставлять диагностическую карту при обращении в страховую компанию.

Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, с отменой обязательного техосмотра согласились все участники:

ГИБДД,

страховщики,

банки.

Также проблемой является недостаток станций техобслуживания. По словам Аксакова, сейчас процесс прохождения ТО находится в тени — многие водители попросту покупают диагностические карты.

Ранее Pravda.Ru разговаривала по поводу отмены техосмотров для ОСАГО с автоэкспертом Игорем Можаретто. По его мнению, около 80% автолюбителей не проходят техосмотр, а покупают талоны.

По мнению Можаретто, после отмены обязательного техосмотра безопасность дорожного движения не пострадает. Автоэксперт отметил, что-ТО необходимо оставить только для водителей-профессионалов.

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