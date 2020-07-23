Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Аналитик: гуманитарные предметы на ЕГЭ должны быть устными
Блогера арестовали на семь суток по делу о неуважении к власти
Детские выплаты по 10 тысяч рублей могут сделать ежемесячными
В Москве попрощались с телеведущим Александром Беляевым
Австрия снова вводит обязательное ношение масок
Суд отклонил иск Бабарико на ЦИК Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Оппозиционеры Финляндии требуют ответа после саммита ЕС
Федун назвал цели "Спартака" на следующий сезон

Автоэксперт: запретить использовать б/у запчасти – правильная идея

Авто

Запретить использовать бывшие в употреблении запчасти при ремонте автомобиля- правильная идея. Если речь идет о тех элементах конструкции, которые напрямую гарантируют безопасность.

В остальных случаях б/у детали не несут никакой опасности.

"То есть б/у бампер можно, б/у крышку багажника можно, а б/у элементы тормозной или рулевой системы нельзя. Тут все логично и все правильно написано. Но тут есть два момента. Во-первых, документ не учитывает, что у нас очень старый парк. В России, например, средний возраст автомобиля 14 лет. А на Дальнем Востоке России средний возраст автомобиля — 21 год. И к этим 20-летним автомобилям новых запчастей просто нет. И второй момент — это документ ЕврАзЭС — надгосударственной организации. Он носит обязательный характер. Но при этом, чтобы ввести какие-то наказания, должен быть внутренний документ. И в таком документе прописывали несколько лет назад, например, что разрешено использовать зимой только зимние шины, а летом — только летние. Но никакого наказания в нашем национальном законодательстве по этому поводу нет", — пояснил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Напомним, что запрет на использование б/у деталей при ремонте автомобиля прописан в поправках, которые внесены в технический регламент Таможенного союза. По словам эксперта, если документ примут, он вступит в силу не раньше 2022 года. И пока не будет внутреннего российского закона, который бы предусматривал наказание за нарушение регламента, никакой опасности для автомобилистов нет.

 

Последние материалы
Аналитик: гуманитарные предметы на ЕГЭ должны быть устными
Блогера арестовали на семь суток по делу о неуважении к власти
Детские выплаты по 10 тысяч рублей могут сделать ежемесячными
В Москве попрощались с телеведущим Александром Беляевым
Австрия снова вводит обязательное ношение масок
Суд отклонил иск Бабарико на ЦИК Белоруссии
Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска
Оппозиционеры Финляндии требуют ответа после саммита ЕС
Федун назвал цели "Спартака" на следующий сезон
При оформлении визы иностранцам не придется платить консульский сбор
Популярное
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Новости Белоруссии
Владимир Зотов рассказал, какой сценарий разыгрывает Запад в Белоруссии
Экономика и бизнес
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Хоккей. Последние новости
Скончался олимпийский чемпион Александр Гусев
Любовь Степушова Холодная война между США и Китаем становится все жарче Любовь Степушова Василий Амирджанов Дегтярев отказался говорить с протестующими гражданами Василий Амирджанов Усам Оздемиров От кризиса к росту, от волокиты к "цифре" Усам Оздемиров
Комментарии
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Холодная война между США и Китаем становится все жарче
В Краснодарском крае обманутым дольщикам компенсировали потери
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Словарь спиртных напитков (от А до Я)
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Под колпаком: "ГАЗ" обязали отчитываться перед Минфином США
Что тревожит Геннадия Зюганова
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
США требуют от России "сломать" ядерное оружие
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Путин хочет поехать в Хабаровск
Путин хочет поехать в Хабаровск
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ