Автоэксперт: запретить использовать б/у запчасти – правильная идея

Запретить использовать бывшие в употреблении запчасти при ремонте автомобиля- правильная идея. Если речь идет о тех элементах конструкции, которые напрямую гарантируют безопасность.

В остальных случаях б/у детали не несут никакой опасности.

"То есть б/у бампер можно, б/у крышку багажника можно, а б/у элементы тормозной или рулевой системы нельзя. Тут все логично и все правильно написано. Но тут есть два момента. Во-первых, документ не учитывает, что у нас очень старый парк. В России, например, средний возраст автомобиля 14 лет. А на Дальнем Востоке России средний возраст автомобиля — 21 год. И к этим 20-летним автомобилям новых запчастей просто нет. И второй момент — это документ ЕврАзЭС — надгосударственной организации. Он носит обязательный характер. Но при этом, чтобы ввести какие-то наказания, должен быть внутренний документ. И в таком документе прописывали несколько лет назад, например, что разрешено использовать зимой только зимние шины, а летом — только летние. Но никакого наказания в нашем национальном законодательстве по этому поводу нет", — пояснил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Напомним, что запрет на использование б/у деталей при ремонте автомобиля прописан в поправках, которые внесены в технический регламент Таможенного союза. По словам эксперта, если документ примут, он вступит в силу не раньше 2022 года. И пока не будет внутреннего российского закона, который бы предусматривал наказание за нарушение регламента, никакой опасности для автомобилистов нет.