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Автовладельцам могут запретить ставить подержанные запчасти

Авто

Россиянам могут запретить ставить на автомобили бывшие в употреблении детали. Об этом сказано в поправках, которые были внесены в технический регламент Таможенного союза.

"Автовладельцы не только лишатся права использовать восстановленные узлы и агрегаты, но и будут обязаны получать разрешение для установки, например, багажника на крышу", — пишет журнал "За рулем".

Поправки вводят запрет на повторное использование газового оборудования, иммобилизаторов, сажевых фильтров, катализаторов, глушителей, противоугонных систем, тормозов, компонентов рулевой системы, ремней и подушек безопасности.

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