В России значительно сократилось производство легковых авто

Производство легковых машин в России уменьшилось в январе-феврале текущего года более чем на 14% в годовом сопоставлении до 212 тысяч единиц.

Эти цифры приводятся в материалах Федеральной службы государственной статистики.

При этом в феврале объемы выпуска легковых машин упали на 12% в годовом выражении, но выросли на 25,2% к прошлому месяцу.

Напомним, по результатам прошедшего года производство легковушек сократилось на 2,5% к 2019 году, составив 1,5 миллиона штук (в 2018-м — повышение на 15,3% до 1,6 млн единиц).