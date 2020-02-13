Психанул: получив штраф за нарушение ПДД, водитель расстрелял камеру

Житель города Биробиджана, получив квитанцию на оплату штрафа за превышение скорости, расстрелял из ружья камеру автоматической фотовидеофиксации нарушений.

О том, что камера на дороге повреждена, в полицию сообщил активист движения "Безопасные дороги".

Как сообщает пресс-служба УМВД по ЕАО, мужчина задержан сотрудниками полиции.

"Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, он сразу дал признательные показания. Оружие у него изъято. По словам задержанного, после получения очередного штрафа он не совладал с эмоциями. Ночью взял охотничье ружье, поехал на улицу Биршоссе 12 км и выстрелил несколько раз в прибор", — рассказывают полицейские.

Количество штрафов переполнило чашу терпения

По данным правоохранителей, 43-летний мужчина до инцидента неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: очень уж любит быстро ездить.

Теперь вот, вероятно, и фигурантом уголовного дела станет. Ему инкриминируется статья "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

А "плюсом" к штрафу за превышение скорости будет еще и необходимость возмещения материального ущерба.