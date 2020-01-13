Продажи Lada выросли на 1% в 2019 году

По результатам прошлого года в России продали 362 356 машин марки Lada, что на 1% больше, чем в предыдущем году. Об этом 13 января сообщили на официальном-ресурсе на автопроизводителя.

При этом доля машин Lada на отечественном автомобильном рынке за отчетный период достигла 20,6%. Это стало самым лучшим результатом предприятия за последние 8 лет.

Самой продаваемой маркой авто АвтоВАЗа в ушедшем году стала модель Granta — 135 831 шт. (+27,8%).

На втором месте рейтинга расположилась Lada Vesta. За 2019-й год эту машину купили в количестве 111 459 шт., что на 2,9% больше, чем в 2018-м году. Топ-3 замыкает Lada Largus, объемы продаж которой в прошлом году составили 52 397 шт. (-2,4%).