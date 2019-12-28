В управлении МВД по городу Москве сообщили, что по факту угона уникального советского автомобиля ЗИС-115 было возбуждено уголовное дело. Ранее в правоохранительные органы обратился мужчина, который заявил об угоне автомобиля. По его словам, на этой машине с 1949 года ездил Иосиф Сталин.
Последние десять лет машина находилась в гараже на Новосходневском шоссе и не заводилась. Владелец автомобиля находится в Одессе. Примечательно, что ЗИС-115 был поставлен на учет ГИБДД. Сейчас полицейские ведут розыск преступников.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.