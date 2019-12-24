С января изменятся правила экзамена на водительские права

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Медведевым, в 1 января нового, 2020, года экзамены на получение водительского удостоверения будут сдаваться по новым правилам.

Какие новшества ждут курсантов автошкол с 1 января

Разрешается обучение вождению на магистралях, где можно ездить со скоростью свыше 60 км/ч. Курсант автошколы, у которой нет лицензии на обучение, до экзамена в ГИБДД допущен не будет. Получит права категории D, Tb, Tm — автобус, троллейбус, трамвай — можно только с 20 лет.

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Вместо "площадки" и "города" будет проводиться единый экзамен, проверяющий полученные базовые навыки вождения. Для него не надо будет никуда ехать: "испытательным полигоном" может стать площадка автошколы или даже тупиковая улица вне жилой зоны. Будет увеличено число теоретических вопросов (вместо 20 их станет 50) и, соответственно, время на эту часть экзамена.

В новых правилах нет прописанных изменений для получения прав на управление мотоциклом.

А вот повторно получить права тем, кто их был лишен по каким-то причинам, станет сложнее — сотрудники ГИБДД "не примут экзамен", если у нарушителя есть неоплаченные штрафы.