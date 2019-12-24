Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

С января изменятся правила экзамена на водительские права

Авто

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Медведевым, в 1 января нового, 2020, года экзамены на получение водительского удостоверения будут сдаваться по новым правилам.

Какие новшества ждут курсантов автошкол с 1 января

  1. Разрешается обучение вождению на магистралях, где можно ездить со скоростью свыше 60 км/ч.
  2. Курсант автошколы, у которой нет лицензии на обучение, до экзамена в ГИБДД допущен не будет.
  3. Получит права категории D, Tb, Tm — автобус, троллейбус, трамвай — можно только с 20 лет.

Какие новшества ждут курсантов автошкол с 1 октября

  1. Вместо "площадки" и "города" будет проводиться единый экзамен, проверяющий полученные базовые навыки вождения.
  2. Для него не надо будет никуда ехать: "испытательным полигоном" может стать площадка автошколы или даже тупиковая улица вне жилой зоны.
  3. Будет увеличено число теоретических вопросов (вместо 20 их станет 50) и, соответственно, время на эту часть экзамена.

В новых правилах нет прописанных изменений для получения прав на управление мотоциклом.

А вот повторно получить права тем, кто их был лишен по каким-то причинам, станет сложнее — сотрудники ГИБДД "не примут экзамен", если у нарушителя есть неоплаченные штрафы.

Темы гибдд экзамен изменения постановление дмитрий медведев водительские права
Актуальная аналитика
Формула небес
Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня
Декабрь
24 декабря: Ку-клукс-клан, ввод войск в Афганистан и последний герой СССР
Новости Украины
Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять
Новости Все >
С января изменятся правила экзамена на водительские права
Как распознать суррогатный алкоголь. Простой тест
"Нафтогаз" опасается, что Россия может сорвать транзит газа
В Евросоюзе осудили запуск поездов в российский Крым
Силовики пришли с обыском в администрацию уральского города Коркино
В Челябинском военном училище офицер избил солдата-срочника
Подготовка к Универсиаде-2023 начинается с финансового скандала
Телеведущая Лера Кудрявцева срочно прооперирована в Москве
Врачи предупредили об опасности употребления минеральной воды
Врачи назвали самые безопасные способы приготовления яиц
Последние материалы
В Евросоюзе осудили запуск поездов в российский Крым
Силовики пришли с обыском в администрацию уральского города Коркино
В Челябинском военном училище офицер избил солдата-срочника
Подготовка к Универсиаде-2023 начинается с финансового скандала
Телеведущая Лера Кудрявцева срочно прооперирована в Москве
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня
Врачи предупредили об опасности употребления минеральной воды
Врачи назвали самые безопасные способы приготовления яиц
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
Популярное
Формула небес
Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион

Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.

Прогноз на 2020 год: Лев, Дева, Весы, Скорпион
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Бывший СССР
Ростовской области грозит экологическая катастрофа из-за Донбасса
Общество
"Ты что, пил?": Путин рассказал, что ему ночью позвонил Ротенберг
КПРФ
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Соломон Соловьев Рики Мартин, который нашел себя - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять Руслан Веснянко Любовь Степушова Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года Любовь Степушова
Комментарии
В Крыму не стали обращать внимания на претензии ЕС по Крымскому мосту
Сенат США определил условия для снятия санкций с России
Врачи назвали самые безопасные способы приготовления яиц
На Ямале работы лишилась журналистка, задавшая вопрос Путину
Осложнения после гриппа и простуды
Осложнения после гриппа и простуды
Зюганов: Россию готовят к досрочным выборам президента
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
"Северный поток-2". Осталось проложить 160 километров
"Северный поток-2". Осталось проложить 160 километров
Евгений Федоров: США управляют Россией через Конституцию
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной
Тотальная украинизация: отменить нельзя внедрять
Стало известно, зачем Ротенберг ночью звонил Путину
Обвиняемые признались в издевательствах над Шамсутдиновым
Необычная география: как США разделили Россию
Диетолог советует заменить колбасу на запеченное мясо
"Северный поток-2". Осталось проложить 160 километров
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ