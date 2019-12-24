С января изменятся правила экзамена на водительские права

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Медведевым, в 1 января нового, 2020, года экзамены на получение водительского удостоверения будут сдаваться по новым правилам.
В новых правилах нет прописанных изменений для получения прав на управление мотоциклом.
А вот повторно получить права тем, кто их был лишен по каким-то причинам, станет сложнее — сотрудники ГИБДД "не примут экзамен", если у нарушителя есть неоплаченные штрафы.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.