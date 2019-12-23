Отзыву подлежат авто марки Kaptur, выпущенные с 2015 года. Причиной этого решения выступил возможный риск открытия капота во время движения транспортного средства.
Как передает РБК, владельцам машин, чьи авто подпали под отзыв, следует обратиться в дилерский центр. На автомобилях будут бесплатно переустановлены петли замка капота, а также сменят сам замок.
"Главной целью Renault Россия выступают безопасность и обеспечение высочайшего качества выпускаемых машин. В качестве превентивной меры обеспечат проверку соответствия петли замка капота на машинах Renault Kaptur. Владельцев машин проинформируют и пригласят для проверок в дилерские центры Renault", — пояснила изданию PR-директор Renault Оксана Вершинина.
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