Renault планирует отзыв около 80 тыс. машин в России

Отзыву подлежат авто марки Kaptur, выпущенные с 2015 года. Причиной этого решения выступил возможный риск открытия капота во время движения транспортного средства.

Как передает РБК, владельцам машин, чьи авто подпали под отзыв, следует обратиться в дилерский центр. На автомобилях будут бесплатно переустановлены петли замка капота, а также сменят сам замок.