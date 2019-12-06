Россияне стали покупать больше авто Volkswagen

За 11 месяцев 2019 года в России купили 6 885 экземпляров легких коммерческих автомобилей автопроизводителя Volkswagen (Германия). Эти цифры на 1,2% больше, чем за тот же период 2018 года.

Но в ноябре текущего года объемы продаж машин немецкой марки сегмента LCV несколько упали — на 0,7%, до 735 экземпляров.

Наибольшую популярность у наших соотечественников в октябре снискали машины семейства Т6. Речь идет о Transporter, Caravelle, Multivan и California разных конфигураций. В целом на российском автомобильном рынке в ноябре было продано 458 машины этого семейства.

Также за ноябрь 2019-го россияне купили 130 машин марки Volkswagen Caddy и 76 пикапов Amarok.