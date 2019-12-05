В Московской области арестована банда, торговавшая поддельными КАСКО

Банду, промышлявшую продажей поддельных полисов автострахования КАСКО, задержали полицейские в Московской области.

Об успешно проведенной операции сегодня рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД.

По ее словам, всего в преступной группе было 11 человек. Двое придумали схему, раздобыли базу данных клиентов крупной страховой компании и организовали «работу», остальные - простые исполнители.

Они звонили владельцам машин и, прикрываясь именем страховщика, продавали им фальшивые полисы. Группа, отмечает Волк, имела четкую структуру, роли были распределены и даже существовал специальный шифр для обмена сообщениями. «Кол-центр» банды находился в Симферополе.

Ущерб, который был нанесен обманутым 102 автовладельцам, превышает 5 миллионов рублей.

На время следствия все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.