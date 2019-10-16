Скорость машин на дорогах будут контролировать по-новому

Уже в следующем году на крышах патрульных машины ГИБДД установят новые комплексы фиксации нарушений скоростного режима, которые способны замерять скорость движущихся в потоке машин.

Об этом сообщает Autonews со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

По его словам, мобильные комплексы заменят ставшие всем привычными камеры-треноги, фиксирующие нарушения скоростного режима. Новинку глава ведомства представил на выставке "Дорога — 2019" в Екатеринбурге.

"Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше", — сказал Черников.

Как поясняет Autonews, речь идет об отечественных комплексах под названием "Кордон.Про". Они могут измерять скорость автомобилей не только в стационарном и передвижном режимах, но и на ходу — во время движения транспортного средства, на котором установлено устройство.

Черников сообщил, что такие камеры снимают "все вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют".

Летом 2019 года президент России Владимир Путин потребовал, чтобы дорожные службы перестали прятать камеры, которые фиксируют нарушения, на опасных участках дорог. По его словам, такие камеры не дисциплинируют водителей, а "просто подводят их под штраф", в то время как штраф — это не самоцель, а средство достижения "нужного результата".

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