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Водителей обяжут страховаться от несчастных случаев

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Сегодня, 7 октября, вступили в силу новые требования Центрального Банка РФ к полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Они предписывают включать в продукт дополнительную защиту водителя от несчастных случаев.

Согласно действовавшим до сегодняшнего дня правилам ОСАГО, автовладелец, приобретая полис, страховал свою ответственность перед другими участниками дорожного движения за тот вред, который может им причинить при ДТП. То есть, страховые выплаты получала только пострадавшая сторона. Виновник же не получал ничего.

Теперь же, водитель, купивший одновременно с полисом ОСАГО и страховку от несчастных случаев, после аварии, произошедшей по его вине, сможет рассчитывать на компенсацию ущерба здоровью.

По данным от представителей РСА, условия страхования от несчастных случаев будут размещаться на оборотной стороне полиса ОСАГО, а срок действия обеих страховок должен быть одинаковым.

Указание ЦБ оговаривает: страховая сумма по договору страхования от несчастных случаев должна составлять не менее 500 тысяч рублей, а выплата — определяться как процент от страховой суммы по той же таблице, которая работает при расчете возмещения при причинении вреда здоровью в ОСАГО.

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Фото: ingos. ru

Темы осаго водители страхование автовладельцы
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