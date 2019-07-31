На сайте Госавтоинспекции создан интерактивный раздел, в котором все дорожные камеры расположены на карте. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что интерактивная карта работает в тестовом режиме, ее продолжают наполнять информацией о месте расположения средств аудио- и видеофиксации.
Указ об информировании граждан о месте расположения дорожных камер подписал Владимир Путин после заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, которое состоялось в конце июня. Президент России отметил, что дорожные камеры устанавливаются для сохранения жизней и снижения травматизма.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России раскритиковал скрытие информации о дорожных камерах от россиян. "Важно помнить, с какой целью камеры устанавливаются на дорогах. Не для того, чтобы зафиксировать нарушение со стороны и предъявить водителю штраф, а чтобы дисциплинировать участников движения и не допустить травматизма. Поэтому не нужно эти камеры прятать", - пояснил президент на заседании Госсовета.
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