Эксперты: увеличение выплат по ОСАГО спровоцирует рост цены полиса

Увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО спровоцирует рост цены полиса как минимум на 15%.



В Москве подорожали полисы ОСАГО / Новости от 27.05.2019 11:21

Об этом заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Российской Федерации Андрей Языков.

Примечательно, что специалист назвал прирост "незначительным", но "заметным".

Андрей Языков отметил, что расширение страхового покрытия до 2 миллионов рублей соответствует компенсациям других видов страхования, связанных с потерей кормильца.

Напомним, что увеличение лимитов выплаты вчетверо — до 2-ух миллионов рублей — запланировано с января следующего года.

Уже 11 июля правительство РФ рассмотрит проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Министерством финансов.

Отметим, что на сегодняшний день выплаты по ущербу жизни и здоровью составляют 500 тысяч рублей.

Также, согласно предложенным Минфином РФ нововведениям, из расчета цены полиса исчезнут территориальный коэффициент и коэффициент мощности автомобиля.

В Министерстве финансов Российской Федерации указали, что в случае существенного роста тарифов ведомство откажется от либерализации ОСАГО — россияне, отметили специалисты, и так платят "в среднем больше, чем должны".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что запчасти для ремонта автомобилей по ОСАГО подорожают.

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