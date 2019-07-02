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Автор Редакция рубрики "Авто"

Правительство рассмотрит либерализацию ОСАГО

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Новый законопроект предполагает индивидуальный расчет цены полиса, отмену территориального коэффициента и повышение выплат по "жизни и здоровью" до 2 млн рублей.


Правительство рассмотрит законопроект о либерализации ОСАГО

Видео: автоэксперт Игорь Моржаретто специально для "Правды.Ру"

Законопроекту по либерализации системы ОСАГО наконец дан официальный ход: документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства послезавтра, 4 июля.

Обсуждение законопроекта велось с сентября 2016 года. Новые правила расчета цены ОСАГО, введение которых предполагает проект по либерализации, позволит сделать цену страховки более справедливой, отмечает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Сейчас цена ОСАГО содержит коэффициенты, которые оценивают параметры, слабо влияющие на аварийность — например, коэффициент мощности двигателя. Сами страховые компании много раз заявляли, что мощность двигателя не коррелирует с аварийностью. Аналогичная ситуация наблюдается с территориальным коэффициентом, когда малоаварийные регионы платят больше, а сильно аварийные меньше. Переход к индивидуальному страховому тарифу предполагает учет всех нюансов поведения водителя на дороге", — говорит эксперт.

Это будет важным улучшением для автомобилистов в регионах с высоким территориальным коэффициентам, говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Например, в Москве и Челябинске коэффициент удваивает стоимость полиса. "После отмены коэффициента и расширения тарифного коридора стоимость полиса понизится сразу вдвое, а максимальное повышение тарифа составит 40%. При этом страховщики смогут устанавливать индивидуальную цену для каждого водителя. Отмена территориального коэффициента — большой плюс для жителей в первую очередь так называемых "токсичных" регионов, например, Челябинска, где установлен двойной коэффициент. Из-за высокого уровня мошенничества с ОСАГО, который процветал там ранее, по двойному тарифу платят все жители региона, а не только собственно мошенники и высокоаварийные водители", — говорит Журавлев.

Кроме того, законопроект предполагает, что страховщики сами смогут устанавливать коэффициент для грубых нарушений ПДД — выезд на встречную полосу, проезд на красный, управление автомобилем в состоянии опьянения. "Учет грубых нарушений ПДД позволят понизить цену на полис ОСАГО для аккуратных водителей и установить справедливый тариф для тех, кто не привык ограничивать себя на дороге", — считает Петр Шкуматов.

Сейчас система ценообразования в ОСАГО не учитывает индивидуальные характеристики водителя. Как отметил Алексей Моисеев, действующее законодательство об ОСАГО не позволяет дифференцировать водителей по тому, насколько аккуратно или аварийно они ездят, и назначить им соответствующий уровню риска тариф. Коэффициент "бонус-малус" недостаточно справляется с этой задачей, отмечают эксперты.

Также согласно законопроекту лимит возмещения за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 1 января 2020 года повышается с 500 тыс. до 2 млн руб. "Эта норма устраняет важнейший пробел в системе компенсаций пострадавшим в ДТП пассажирам. Сейчас, например, пострадавшему в ДТП пассажиру автобуса полагается компенсация до 2 млн руб. по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков, а пассажиру такси в такой же ситуации полагается выплата до 500 тыс. руб., так как его защищает только закон об ОСАГО. Принятие законопроекта устранит эту несправедливость", — говорит юрист и автоэксперт Сергей Смирнов.

По мнению президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, законопроект является ключевым элементом всей реформы ОСАГО и одним из важнейших за всю историю страхового рынка в России.

"Законопроект обсуждался в течение почти трех лет, неоднократно возвращался на доработку, менялись в том числе ключевые положения документа, что говорит о его чрезвычайной важности. Закон, который касается 40 миллионов автовладельцев, а также всех пострадавших в ДТП, должен учитывать абсолютно все нюансы и возможные последствия — такой закон нельзя принимать с мыслью "посмотрим, как он будет работать". Мы рады, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила последнюю версию документа — предстоит еще итоговое решение в правительстве, три чтения в Госдуме, прохождение в Совете Федерации и подпись президента, но мы надеемся, что официальный старт законодательной реформе ОСАГО дан", — заключил Игорь Юргенс.

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