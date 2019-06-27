В России появится сервис оценки стиля вождения для расчета цены ОСАГО

Новый сервис оценки качества и стиля вождения появится в России с 2021 года. С его помощью будет рассчитываться стоимость страхового полиса ОСАГО и КАСКО. Об этом заявили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет".



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Сервис позволит страховым компаниям относить водителей к определенным группам риска. Платформа будет собирать статистические данные о ДТП, нарушениях ПДД, вызовах техпомощи или спасательных служб. Сервис включит в себя аналитическую информацию о качестве вождения, которую можно получить через бортовые устройства автомобиля.

"Не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех. Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость. Однако существуют водители, которые предпочитают ехать 79 километров в час при разрешенной скорости в 60. К сожалению, пока таких большинство", - пояснил один из разработчиков Ярослав Федосеев.