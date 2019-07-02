Эксперты из "Автостата" составили рейтинг самых дорогих автомобилей на российском рынке по итогам первых пяти месяцев текущего года.
Первое место занимает модель Porsche 911 GT. Средняя стоимость автомобиля — 13,33 миллионов рублей.
Второе место досталось Mercedes-Benz G-класса. Средняя стоимость этого автомобиля составляет 12,28 миллионов рублей.
Третье место заняла модель Mercedes-Maybach S-класса стоимостью в 10,15 миллионов рублей.
В десятку самых дорогих автомобилей в России вошли также Mercedes-Benz SL-класса, Land Rover Range Rover, Porsche 911 Carrera, Mercedes-Benz S-класса, Porsche Panamera, Lexus LS и Nissan GT-R.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.
На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.