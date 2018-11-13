Власти: класть асфальт в снег нельзя, в дождь можно

Росавтодор разрешил асфальтоукладчикам обновлять дорожное покрытие в плохую погоду: в минусовую темперетару и незначительные осадки. Делать это необходимо с соблюдением определённых технологий — за контролем над этой составляющей дорожных работ, по словам экспертов, уследить сложно.

В рекомендациях сказано, что допустимая для проведения дорожных работ температура -10 градусов. В таких условиях рабочие должны предварительно расчистить поверхность от снега, грязи, пыли, а также просушить её термонагревателем. Для того, чтобы поверхность не успела замёрзнуть, на широких участках дороги следует использовать сразу несколько работающих катков. Также Росавтодор рекомендовал использовать битум перед укладкой асфальта — это поможет предотвратить образование ледяных корок.

Особой строкой отмечено, что при выпадении осадков более 5 мм в день производить работы запрещается.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах заместителя руководителя Росавтодора Игоря Астахова привести 85 % федеральных дорог в России к "нормативному состоянию" до конца 2018 года, а также о строительстве 120 км высокоскоростной трассы в Краснодарском крае, стоимость которой оценивается в полтора триллиона рублей.

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