Полиция задержала владельца квест-рума, где заживо сгорели пять девушек

6 января главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик сообщил журналистам, что владелец квест-рума, в котором сгорели пять девушек, уже арестован и находится под стражей. Теперь прокуратура проводит расследование, чтобы выяснить все подробности трагедии и наказать виновных. В полиции также подчеркнули, что по правилам квеста, участницы действительно должны были находиться за закрытой дверью.
Следователи подчеркивают, что при первом осмотре сгоревшего здания, было обнаружено множество нарушений пожарной безопасности.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала читателям о том, что в польском городе Кошалин пять девушек оказались запертыми в квест-руме во время пожара. Три из пяти девушек были несовершеннолетними. Также при пожаре пострадал сотрудник квест-рума. Его госпитализировали с серьезными ожогами.
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