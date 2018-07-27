ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте

Федеральная Служба Безопасности задержала шестерых участников "Исламского государства"*. Все они были выходцами из Средней Азии.

Фото: Fotodom.ru

По данным представителей ведомства, мужчины, проживая в Москве, создали "филиал" запрещенной в России террористической организации. В скором времени они получили приказ от руководителей ИГИЛ о совершении теракта на территории Московской области. Целью теракта было дестабилизировать деятельность органов власти Российской Федерации.

Террористы изготовили самодельное взрывное устройство и оставили его в маршрутном такси. К счастью, планам террористов не суждено было сбыться — сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили бомбу.

В феврале этого года суд приговорил задержанных к 18, 13 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в свою законную силу на днях.

* "Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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