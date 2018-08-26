Испанские наркоторговцы превратили ананасы в кокаиновые "матрешки" ﻿

Испанская полиция обнаружила на одном из складов Мадрида необычные ананасы. Все они были с кокаиновой начинкой.
Плоды, их было 70 кг, прибыли из Коста-Рики через Португалию. В связи с этим уже задержали троих граждан в Мадриде, еще четыре человека находятся под "присмотром" полиции Барселоны.
Стоит отметить, что в каждом ананасе было примерно 800 — 1000 граммов чистого наркотика. Всего полиция изъяла 67 килограмм, для этого сотрудники вскрыли всю партию плодов.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что полиция Бельгии нашли 2 тонны кокаина, который был упакован в брикеты с символикой "Единой России".
Источник фото: REX/Shutterstock
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