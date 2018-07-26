Украинец прорывался в Крым на плоту из бутылок и досок

Предприимчивый и инициативный украинец предпринял дерзкую попытку проникнуть на Крымский полуостров. Недолго думая, мужчина соорудил плот из деревянных досок и пластиковых бутылок, спустил посудину на воду и через залив Сиваш отправился на российскую территорию.
Осуществить задуманное горе-путешественнику не удалось — за нелегальную попытку пересечь границу его задержали российские пограничники. По словам сотрудников Федеральной Службы Безопасности, при себе у гражданина Украины были документы, туристический рюкзак с провизией, а также банковские карты, мобильный телефон и видеокамера.
Задержавшим его блюстителям закона украинец объяснил свой поступок тем, что увлекается экстремальным туризмом. Пограничников это ни капли не впечатлило — закон есть закон. На мужчину наложили штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" уже писала о похожем случае. Герой той истории, правда, не пытался проникнуть на территорию Российской Федерации. Наоборот — он предпринял отчаянную попытку покинуть ее. Уроженец села Правда Сахалинской области решил отправиться по воде в Японию, Страну восходящего солнца. Исполнить мечту о загадочных островах ему, к сожалению, так и не удалось. Сахалинца постигла та же участь, что и любителя экстремального туризма из Украины — бдительные российские пограничники задержали ретивого мужчину.
Читайте также:
Интервью об экстремальных видах спорта
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Гражданская война в Йемене вступила в решающую фазу. В то время как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран при поддержке Вашингтона на всех фронтах атакует позиции постанцев-хуситов, лидер йеменских мятежников Махди аль-Машат обратился с письмом к Владимиру Путину с просьбой о помощи в разрешении военного конфликта в Йемене.