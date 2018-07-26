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Источник Правда.Ру

Украинец прорывался в Крым на плоту из бутылок и досок

Происшествия

Предприимчивый и инициативный украинец предпринял дерзкую попытку проникнуть на Крымский полуостров. Недолго думая, мужчина соорудил плот из деревянных досок и пластиковых бутылок, спустил посудину на воду и через залив Сиваш отправился на российскую территорию.

Украинец прорывался в Крым на плоту из бутылок и досок. 390052.jpeg
Фото: youtube.com/kerchnettv

Осуществить задуманное горе-путешественнику не удалось — за нелегальную попытку пересечь границу его задержали российские пограничники. По словам сотрудников Федеральной Службы Безопасности, при себе у гражданина Украины были документы, туристический рюкзак с провизией, а также банковские карты, мобильный телефон и видеокамера.

Задержавшим его блюстителям закона украинец объяснил свой поступок тем, что увлекается экстремальным туризмом. Пограничников это ни капли не впечатлило — закон есть закон. На мужчину наложили штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о похожем случае. Герой той истории, правда, не пытался проникнуть на территорию Российской Федерации. Наоборот — он предпринял отчаянную попытку покинуть ее. Уроженец села Правда Сахалинской области решил отправиться по воде в Японию, Страну восходящего солнца. Исполнить мечту о загадочных островах ему, к сожалению, так и не удалось. Сахалинца постигла та же участь, что и любителя экстремального туризма из Украины — бдительные российские пограничники задержали ретивого мужчину.

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