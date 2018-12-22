Иран запустил ракеты в ответ на вход американских кораблей в Персидский залив

Корабли Соединенных Штатов Америки во главе с авианосцем John Stennis вошли в Персидский залив. Военно-морские силы Ирана же, недовольные этим, запустили в непосредственной близости от американских судов свои боевые ракеты.
Об этом пишет международное агентство новостей The Associated Press.
Авторы материала отмечают, что корабли ВМС Ирана долгое время следили за американскими авианосцами, вошедшими в Персидский залив. Так, по оценкам экспертов The Associated Press, за John Stennis и другими кораблями США следовали несколько десятков иранских судов. Примечательно, что, выпустив боевые ракеты в непосредственной близости от кораблей Соединенных Штатов Америки, Военно-морские силы Ирана также запустили в небо дрон для дальнейшей слежки за ними.
Отметим, что регион Персидского залива чрезвычайно богат нефтяными ресурсами. Именно поэтому он считается геополитически важным регионом. Напомним, что прибрежными странами Персидского залива, помимо Ирана, являются Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт и Ирак.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решеные вывести американские войска с территорий Сирийской республики. Примечательно, что нашлись те, кто заявил, будто теперь в планах у Трампа война с Ираном.
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