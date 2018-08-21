В Молдавии наказан священник, обливший ЛГБТ-активистку святой водой

Суд обязал Геннадия Валуца возместить пострадавшей моральный ущерб. Православный священник же считает такое решение несправедливым. Постановление суда он назвал "гонениями" и "враньем".

На своей странице в социальной сети Facebook Валуца написал, что ни в чем не виноват и ЛГБТ-активистку святой водой не обливал. По его словам, есть даже видео, которое может это доказать. Священник сетует на то, что суд вынес такое решение на радость либералам. По его словам, он не отрицает, что в скором времени за подобные надуманные преступления священнослужителей могут и в тюрьму сажать.

Причиной для разбирательств стал инцидент многолетней давности. В эфире одного из молдавских телеканалов между Геннадием Валуцей и двумя ЛГБТ-активистками возникла словесная перепалка. Тогда священник решил призвать на помощь божественные силы и окропил водой девушек.

В итоге Валуца признали виновным в дискриминации по религиозным убеждениям и сексуальной ориентации. Священник же не стал приносить извинения и заявил, что всего лишь хотел "вывести из представительниц ЛГБТ всю нечистую силу".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Русская православная церковь призвала своих священнослужителей стать видеоблогерами и нести веру в Господа с помощью Интернета.

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