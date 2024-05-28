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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Мурманской области

0:36
Происшествия

Как сообщила Росавиация, вертолёт Ми-8 был вынужден совершить посадку в Мурманской области из-за отказа двигателей. По информации ведомства, воздушное судно получило повреждения, но находившиеся на борту четыре человека не пострадали. Их уже направили в Мурманск. Расследование инцидента уже взято под контроль прокуратурой. 

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Мурманской области
Фото: airliners.net by Igor Dvurekov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент не носит военного характера и связан, предположительно, с технической неисправностью вертолёта. 

Вертолёты Ми-8 являются самой массовой моделью вертолётной авиации в России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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