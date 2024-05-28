Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Мурманской области

Как сообщила Росавиация, вертолёт Ми-8 был вынужден совершить посадку в Мурманской области из-за отказа двигателей. По информации ведомства, воздушное судно получило повреждения, но находившиеся на борту четыре человека не пострадали. Их уже направили в Мурманск. Расследование инцидента уже взято под контроль прокуратурой.
Инцидент не носит военного характера и связан, предположительно, с технической неисправностью вертолёта.
Вертолёты Ми-8 являются самой массовой моделью вертолётной авиации в России.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?