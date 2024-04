"Русы против ящеров": В Туле разыскивают крокодила сбежавшего от хозяев через открытую дверь

Метровый крокодил сбежал из квартиры в тульской многоэтажке. Рептилию разыскивают и обещают за нее щедрую награду, пишет Mash.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic