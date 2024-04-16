"Русы против ящеров": В Туле разыскивают крокодила сбежавшего от хозяев через открытую дверь

Метровый крокодил сбежал из квартиры в тульской многоэтажке. Рептилию разыскивают и обещают за нее щедрую награду, пишет Mash.
В доме рядом с рекой Упа "русы" ищут "ящера" по имени Гоша. Поутру он воспользовался случаем и улизнул через открытую дверь. Хозяева уверяют, что их земноводный питомец неагрессивен, адекватен и нормально относится к людям и другим живым существам. Они никогда не кормили домашнего любимца живым кормом.
Тем не менее, лучше обходить его стороной и не допускать к нему собак. Никто не гарантирует, что проголодавшийся беглец не решит изменить своим пищевым привычкам. Смельчак, который поймает на улицах Тулы крокодила, получит вознаграждение.
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