Жительница Нижегородской области родила дома девочку, задушила её и спрятала за стиральной машиной

В Нижегородской области женщина родила девочку и сразу задушила её

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Кстово Нижегородской области 23-летняя женщина родила дома девочку, задушила её и попыталась спрятать труп.

Фото: flickr.com by jim212jim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мать пыталась скрыть факт рождения ребёнка, но через несколько дней после родов попала в больницу с сильным кровотечением. От врачей не укрылось, что пациентка недавно родила, и тогда встал вопрос, где её ребёнок.

Врачи заподозрили, что имеют дело с преступницей, и обратились в полицию. Правоохранители обыскали квартиру женщины и обнаружили тело новорождённой девочки за стиральной машиной. Мать задушила её сразу после рождения.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Была ли убийца замужем, не уточняется.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит пятилетний срок тюремного заключения.