Жительница Нижегородской области родила дома девочку, задушила её и спрятала за стиральной машиной

В городе Кстово Нижегородской области 23-летняя женщина родила дома девочку, задушила её и попыталась спрятать труп.
Мать пыталась скрыть факт рождения ребёнка, но через несколько дней после родов попала в больницу с сильным кровотечением. От врачей не укрылось, что пациентка недавно родила, и тогда встал вопрос, где её ребёнок.
Врачи заподозрили, что имеют дело с преступницей, и обратились в полицию. Правоохранители обыскали квартиру женщины и обнаружили тело новорождённой девочки за стиральной машиной. Мать задушила её сразу после рождения.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Была ли убийца замужем, не уточняется.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит пятилетний срок тюремного заключения.
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