"Снимаются морально-нравственные ограничения": психиатр объяснил, как психотропные вещества влияли на террористов из "Крокуса"

В крови террористов из "Крокус Сити Холла" могли быть боевые наркотические вещества. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал врач-психиатр Сергей Нурисламов.
По его словам, для вербовки террористов используют амфетамин.
"Если это боевые наркотические вещества, чтобы они продержались как можно дольше, тогда это метамфетамин — смесь вместе с теофедрином, что на линии боевого соприкосновения со стороны Украины в войсках существует. Вполне возможно, что они были и этим оснащены химическим образом. А что точно, нужно понять", — отметил эксперт.
Как добавил психиатр, когда используются такие стимуляторы, то у употребившего человека притупляются инстинкты самосохранения, формируется более активная боевая позиция боевиков, снимаются морально-нравственные ограничения.
Ранее стало известно, что анализах крови террористов, которые 22 марта напали с оружием на "Крокус Сити Холл", Шамсутдина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Саидакрами Рачабализода* и Мухаммадсобира Файзова* нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности или, проще говоря, "отключает страх".
* лица, внесённые в список террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".