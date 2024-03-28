Наглотались таблеток и пошли стрелять по людям: террористы перед нападением на "Крокус Сити Холл" были под действием веществ, отключающих страх

В анализах крови террористов, которые 22 марта напали с оружием на "Крокус Сити Холл", Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности или, проще говоря, "отключает страх".
То есть, исходя из результатов экспертизы, можно сказать, что они стреляли по людям и устроили пожар в красногорском концертном зале под воздействием психотропных веществ, каких именно — неизвестно.
Кроме того, как пишет Телеграм-канал Baza, террористы до нападения несколько раз посещали место теракта. В "Крокусе Сити Холле" в одиночку они приходили три раза — 7, 10 и 14 марта.
Для того, чтобы понять обстановку в КЗ и тщательно подготовиться к нападению, Фаридуни Шамсутдин посетил здание 7 марта. Он даже успел попасть на камеру фотографа "Крокуса". Другой подозреваемый приходил в КЗ два раза — 10 и 14 марта.
А 21 марта, накануне трагедии в "Крокусе Сити Холле", преступники были на заправке "Газпромнефти" близ Строгино, чтобы заправить свою белую "Рено" с черной крышей.
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