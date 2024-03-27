Задержан предполагаемый убийца 11-летней девочки в Псковской области

Следственный комитет сообщил о задержании предполагаемого убийцы 11-летней девочки в селе Полоное (имена и фамилии фигурантов дела раскрывать не позволено).
11-летняя девочка пропала в новогоднюю ночь. Дедушка, опекавший ребёнка, спал, пока девочка гуляла. На следующий день он сообщил о пропаже девочки. Односельчане вместе с волонтёрами и полицией провели тщательные поиски по всей округе. Однако тело потерпевшей нашли только 25 февраля. Личность убийцы долгое время оставалась неизвестной, следователи отрабатывали различные версии.
Наконец, они вышли на 24-летнего жителя села, который после пропажи девочки очень быстро уехал. Его нашли и задержали в другом регионе, он дал признательные показания. Односельчане весьма удивлены, поскольку ничего подозрительного за молодым мужчиной не замечали.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.