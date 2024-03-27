Задержаны 10 сотрудников "Вайлдберриз": в Электростали силовики проводят рейд на нелегальных мигрантов

На складе маркетплейса "Вайлдберриз" в Электростали проходит совместный рейд сотрудников Росгвардии и полиции с целью выявления нарушителей правил пребывания в Российской Федерации.
По меньшей мере у 5000 сотрудников склада Wildberries прямо сейчас проверяют наличие трудовых патентов, разрешение на пребывание в стране и наличие военных билетов. Согласно данным Telegram-канала "Baza", на данный момент задержано 10 человек.
Некоторых, как сообщает Telegram-канал Mash, уже увезли в военный комиссариат.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.