Задержаны 10 сотрудников "Вайлдберриз": в Электростали силовики проводят рейд на нелегальных мигрантов

Правоохранительные органы проводят рейд на складе "Вайлдберриз" в Электростали

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На складе маркетплейса "Вайлдберриз" в Электростали проходит совместный рейд сотрудников Росгвардии и полиции с целью выявления нарушителей правил пребывания в Российской Федерации.

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По меньшей мере у 5000 сотрудников склада Wildberries прямо сейчас проверяют наличие трудовых патентов, разрешение на пребывание в стране и наличие военных билетов. Согласно данным Telegram-канала "Baza", на данный момент задержано 10 человек.

Некоторых, как сообщает Telegram-канал Mash, уже увезли в военный комиссариат.