Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.
Неизвестные лица требуют от них отказаться от участия в процессе, угрожая серьезными последствиями как для адвокатов, так и для их семей. Об этом пишет "МК".
В частности, грозят "отрезать уши" и применить другие жестокие методы воздействия на адвокатов и их близких, если те не откажутся от защиты подозреваемых.
Адвокат Генри Резник, прокомментировав ситуацию, подчеркнул, что несмотря на то, что ужасное преступление встревожило общественность, но "это тест на правовую культуру".
Напомним, что 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, когда вооруженные злоумышленники ворвались в зал во время концерта группы "Пикник" и открыли огонь по зрителям, а затем последовали взрывы.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.