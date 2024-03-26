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Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю

МК: Адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы

0:53
Происшествия » Теракты

Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.

МК: Адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Фото: t.me by Маргарита Симоньян, Mash

Неизвестные лица требуют от них отказаться от участия в процессе, угрожая серьезными последствиями как для адвокатов, так и для их семей. Об этом пишет "МК".

В частности, грозят "отрезать уши" и применить другие жестокие методы воздействия на адвокатов и их близких, если те не откажутся от защиты подозреваемых.

Адвокат Генри Резник, прокомментировав ситуацию, подчеркнул, что несмотря на то, что ужасное преступление встревожило общественность, но "это тест на правовую культуру".

Напомним, что 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, когда вооруженные злоумышленники ворвались в зал во время концерта группы "Пикник" и открыли огонь по зрителям, а затем последовали взрывы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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