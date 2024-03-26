Басманный суд назвал имя восьмого фигуранта дела о вооруженном нападении на "Крокус Сити Холл" — Алишер Касимов.
СК просит заключить обвиняемого под стражу. Касимов — бизнесмен, который, как считает следствие, помог с жильем напавшим на "Крокус". Он предоставил им квартиру в Путилкове. Она и стала бозой для подготовки атаки на "Крокус".
"В Басманный суд поступило ходатайство СК об аресте Алишера Касимова. Его подозревают в причастности к теракту в "Крокус сити холл"", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Вероятно Алишер Касимов сдал квартиру одному из террористу Фаридуни Шамсутдину. Подозреваемого доставили в суд.
В ночь на 25 марта четверо обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны и арестованы.
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