Басманный суд назвал имя восьмого фигуранта дела о вооруженном нападении на "Крокус Сити Холл"

СК просит Басманный суд арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Басманный суд назвал имя восьмого фигуранта дела о вооруженном нападении на "Крокус Сити Холл" — Алишер Касимов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

СК просит заключить обвиняемого под стражу. Касимов — бизнесмен, который, как считает следствие, помог с жильем напавшим на "Крокус". Он предоставил им квартиру в Путилкове. Она и стала бозой для подготовки атаки на "Крокус".

"В Басманный суд поступило ходатайство СК об аресте Алишера Касимова. Его подозревают в причастности к теракту в "Крокус сити холл"", — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Вероятно Алишер Касимов сдал квартиру одному из террористу Фаридуни Шамсутдину. Подозреваемого доставили в суд.

В ночь на 25 марта четверо обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" были задержаны и арестованы.