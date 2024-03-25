Недоверие Владимира Путина к западной версии о причастности ИГИЛ* (запрещённой в России террористической организации) к теракту в Красногорске и его требование установить подлинных заказчиков преступления и связь террористов с Украиной заставляет нервничать американских кураторов киевского режима.
Представитель Госдепартамента США спустя час после заявления Владимира Путина повторил тезис о недоказанности причастности Украины к теракту 22 марта в Красногорске.
"Никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка. Украинское правительство ясно дало это понять, и русские предложили ноль доказательств, потому что нет никаких доказательств украинского участия".
С аналогичным заявлением выступила и представитель Белого дома. Как сказал Владимир Путин, ни киевскому режиму, ни его покровителям очень не хочется оказаться "спонсорами терроризма".
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.