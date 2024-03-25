В Госдепе молниеносно среагировали на подозрения Путина в адрес Украины

Представитель Госдепартамента заявил, что теракт в Подмосковье никак не связан с Украиной

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недоверие Владимира Путина к западной версии о причастности ИГИЛ* (запрещённой в России террористической организации) к теракту в Красногорске и его требование установить подлинных заказчиков преступления и связь террористов с Украиной заставляет нервничать американских кураторов киевского режима.

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Представитель Госдепартамента США спустя час после заявления Владимира Путина повторил тезис о недоказанности причастности Украины к теракту 22 марта в Красногорске.

"Никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка. Украинское правительство ясно дало это понять, и русские предложили ноль доказательств, потому что нет никаких доказательств украинского участия".

С аналогичным заявлением выступила и представитель Белого дома. Как сказал Владимир Путин, ни киевскому режиму, ни его покровителям очень не хочется оказаться "спонсорами терроризма".