Обещал устроить потоп из крови: в Петербурге раскрыли личность подростка, грозившего расправиться со сверстниками и учителями

В пригороде Петербурга один из школьников создал анонимный телеграм-канал, в котором угрожал сверстникам и учителям. Он писал, что устроит "потоп из крови", изнасилует девочек и учительниц, зарежет и расстреляет их.
Аноним составил целый список жертв, над которыми собирался поиздеваться, а потом умертвить их. Он перечислил, какое у него есть оружие: автомат Калашникова, охотничий нож и "пневматический ствол". Страшная дата была назначена на 20 марта.
Родители стали писать в своих чатах, что не могут привести детей в школу в этот день. Когда была вызвана полиция, правоохранители провели беседу с учениками. Позже личность "террориста" была раскрыта. Им оказался 14-летний школьник.
По словам задержанного, он не собирался никого убивать, он только хотел посмотреть, как на его сообщения отреагируют. Хулиган объяснил, что ему это было нужно, чтобы проверить, под хорошей ли защитой находится школа, в которой он учится.
Подростку грозит уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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