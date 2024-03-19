Суд приговорил Ракову к пяти годам колонии за особо крупное мошенничество

Экс-замминистра просвещения РФ Ракова приговорена к пяти годам колонии

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 900 тысяч. Такой приговор ей вынес суд в Москве.

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Марину Ракову обвинили в особо крупном мошенничестве по делу о хищении 50 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент "Звезды" из зала суда.

Кстати, по такому же делу четыре года условно получил экс-ректор Шанинки Сергей Зуев.