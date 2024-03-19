Суд приговорил Ракову к пяти годам колонии за особо крупное мошенничество

Бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 900 тысяч. Такой приговор ей вынес суд в Москве.
Марину Ракову обвинили в особо крупном мошенничестве по делу о хищении 50 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент "Звезды" из зала суда.
Кстати, по такому же делу четыре года условно получил экс-ректор Шанинки Сергей Зуев.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.