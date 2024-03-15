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Украинский диверсант запускал дроны в Москве

В Москве задержали украинского агента

0:48
Происшествия

ФСБ задержала в Москве российского гражданина, запускавшего дроны вблизи военных предприятий с целью обнаружения средств ПВО и их дезориентации. 

В Москве задержали украинского агента
Фото: wikimedia.org by Doodybutch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Он занимался запуском беспилотников по заданию СБУ, которым требовались координаты московских промышленных объектов и введение ложных целей для ПВО. Задержанному теперь будет предъявлено обвинение в госизмене. 

С 2022 года в Москве  и других регионах России действует запрет на запуск частных беспилотников. Также гражданским лицам запрещено снимать на видео и выкладывать в интернет ролики с работой систем ПВО, перемещениями военной техники, а также публиковать личные данные военнослужащих. Нарушение этих запретов, даже и не злонамеренное, может привести к уголовной ответственности. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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