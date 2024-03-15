Украинский диверсант запускал дроны в Москве

В Москве задержали украинского агента

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ФСБ задержала в Москве российского гражданина, запускавшего дроны вблизи военных предприятий с целью обнаружения средств ПВО и их дезориентации.

Фото: wikimedia.org by Doodybutch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Он занимался запуском беспилотников по заданию СБУ, которым требовались координаты московских промышленных объектов и введение ложных целей для ПВО. Задержанному теперь будет предъявлено обвинение в госизмене.

С 2022 года в Москве и других регионах России действует запрет на запуск частных беспилотников. Также гражданским лицам запрещено снимать на видео и выкладывать в интернет ролики с работой систем ПВО, перемещениями военной техники, а также публиковать личные данные военнослужащих. Нарушение этих запретов, даже и не злонамеренное, может привести к уголовной ответственности.