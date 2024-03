Побег на ходу: мужчина из Пермского края пытался уклониться от алиментов, выскочив из машины

В Пермском крае мужчина решил избежать встречи с приставами, прыгнув из автомобиля в движении. Согласно информации от Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, 40-летний житель Соликамска не исполнял обязательства по выплате алиментов на своих дочерей в возрасте 5 и 16 лет, что привело к образованию долга в размере 400 тысяч рублей — сообщает properm. ru.

Фото: Openverse by The_Vikkodamus is licensed under CC BY 2.0