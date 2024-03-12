В Белгородской области в результате прилета БПЛА без света осталось несколько населенных пунктов

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ущербе, причиненном БПЛА ВСУ.
Беспилотник украинских вооруженных сил сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, что привело к перебоям в электроснабжении нескольких населенных пунктов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате атаки пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. Без света остались семь населенных пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.
Он также предложил внести Аллу Пугачеву в список иностранных агентов.