В Белгородской области в результате прилета БПЛА без света осталось несколько населенных пунктов

БПЛА в Белгородской области лишил электричества несколько сел

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ущербе, причиненном БПЛА ВСУ.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Беспилотник украинских вооруженных сил сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе, что привело к перебоям в электроснабжении нескольких населенных пунктов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в результате атаки пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. Без света остались семь населенных пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.